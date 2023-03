Homem morre decapitado em Sumaré após explosão durante manutenção de caminhão

Explosão no caminhão provocou a morte – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Uma explosão durante a manutenção de um caminhão matou um homem decapitado na manhã desta segunda-feira (20), em Sumaré. O caso aconteceu em uma empresa às margens da Estrada Municipal Valêncio Calegari, na região de Nova Veneza. A vítima foi identificada como Ozael Azevedo dos Santos Junior.

O veículo passava por manutenção na empresa LDA, especializada em equipamentos rodoviários e agrícolas, quando houve a explosão.

Segundo informações de um funcionário, registradas em boletim de ocorrência, às 9h58 a vítima fazia manutenção em uma espécie de válvula de cilindro da carga do caminhão.

Ainda segundo o relato, Ozael não teria se certificado se havia eliminação de gás e utilizou um maçarico para amolecer a cola que estava na válvula, momento em que houve a explosão.

Com isso, a tampa traseira do cilindro lançou o corpo da vítima a pelo menos 15 metros. Já a cabeça dele foi lançada por cima do alambrado da empresa, caindo no canteiro central da Estrada Municipal Valêncio Calegari, a cerca de 300 metros do local do acidente.

A cabeça de Ozoel foi coberta com um plástico por populares até a chegada das autoridades.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Conforme apurou o LIBERAL, havia resíduos de esgoto deixados por um equipamento de limpa fossa, o que, em contato com o maçarico, provocou a reação. A empresa LDA ainda não se manifestou sobre o caso.

O Corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana e um boletim de morte suspeita foi registrado no 3° DP (Distrito Policial) de Sumaré. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.