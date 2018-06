Homem morre atropelado por trem em Sumaré

Um homem morreu após ser atropelado por um trem na linha férrea, em Sumaré, na manhã desta terça-feira (5). De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima ainda não foi identificada. O acidente ocorreu na altura do bairro Três Pontes, região do Parque do Horto.

O Samu foi acionado e ao chegar ao local constatou o óbito, por volta das 10h40. O homem teve o corpo cortado ao meio na região do abdômen, ainda segundo o Serviço. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre as circunstâncias do atropelamento.