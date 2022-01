Homem morre atropelado na Rodovia dos Bandeirantes, em Sumaré

Acidente aconteceu na altura de Sumaré – Foto: Reprodução

Um homem morreu atropelado na madrugada desta sexta-feira (30) na Rodovia dos Bandeirantes (SP 348), em Sumaré. A vítima não tinha sido identificada até a publicação desta reportagem.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta de 3h, o condutor de um Dodge Journey, de 41 anos, seguia com seu carro pela rodovia, no sentido Capital, quando na altura do km 122 atropelou o homem. Com ferimentos graves no crânio e face, a vítima morreu no local do acidente.

Segundo o motorista, o homem tentou atravessar a rodovia e ele disse que não teve tempo hábil de frear ou desviar.

Após o acidente, ainda segundo o depoimento, o motorista parou no acostamento e, ao descer de seu carro, notou que outros veículos também atropelaram a vítima.

Equipes da CCR Autoban, concessionária que administra a via, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar e Polícia Civil atenderam a ocorrência.

Um teste de bafômetro foi realizado no motorista e não foi constatado a presença de álcool. De acordo com a Polícia Militar, a vítima do acidente estava sem documentos e aparentava ser um morador de rua.