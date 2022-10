Homem morre atropelado em rodovia de Sumaré

José Aparecido dos Santos Silva morreu no local, após ser atropelado na Rodovia Adauto Campo Dall'Orto

Um homem de 30 anos morreu após ser atropelado Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, na região do Nova Veneza, em Sumaré, na tarde deste domingo (2). A vítima foi identificada como José Aparecido dos Santos Silva.

José Aparecido dos Santos Silva foi atingido por um Onix – Foto: Batalhão de Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Segundo informações do 4°Batalhão de Polícia Rodoviária Militar, por volta de 12h30 José Aparecido tentou atravessar a rodovia, sentido bairro, quando foi atingido por um carro um Chevrolet Onix.

A vítima morreu no local. O teste de bafômetro foi realizado no motorista do Onix e não foi constatada nenhuma dosagem alcóolica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda de acordo com o batalhão da PMR, não havia passarela e nem faixa para pedestre nas proximidades do local do acidente.