Homem morre atropelado em festa de aniversário em Sumaré

Atropelado, Leandro Alves não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente

Um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um atropelamento na Vila Rosa e Silva, em Sumaré. Leandro Andre Alves, de 34 anos, e outros dois amigos estavam em uma mesa na calçada comemorando um aniversário e foram atingidos por um veículo Hyundai Tucson, na noite deste domingo (8). Bêbada, a mulher que causou o acidente foi presa.

Por volta das 19h, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para um atropelamento no cruzamento das ruas Argentina e Estados Unidos.

De acordo com populares, as vítimas estavam em uma mesa na calçada comemorando um aniversário quando um veículo Hyundai Tucson colidiu contra eles e derrubou uma árvore.

Acidente foi ocasionado por mulher que confessou que bebeu

Leandro Andre Alves, de 34 anos, estava caído ao lado do veículo e em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros iniciaram atendimento e outros procedimentos para recuperação cardiopulmonar até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local. Leandro, no entanto, não resistiu e foi constatado óbito no local.

Outras duas pessoas foram atropeladas e socorridas pela unidade de resgate e viaturas do Samu até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko. Elas tiveram ferimentos leves.

A mulher que estava dirigindo o carro, uma auxiliar de enfermagem de 34 anos, também foi socorrida pelo Samu, mas não soube explicar o que aconteceu.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela confessou para a polícia que bebeu seis cervejas. A PM disse que ela estava “visivelmente embriagada, apresentando sonolência, fala alterada, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e exaltação”.

A motorista do carro e o namorado dela também receberam atendimento médico. Após alta hospitalar, a motorista foi conduzida ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu presa.

Leandro será velado no Velório Municipal de Sumaré nesta segunda, a partir das 14h30. Além do Corpo de Bombeiros de Sumaré, a equipe ainda teve apoio da Polícia Militar, Samu e Bombeiros de Hortolândia.

