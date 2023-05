Homem morre após ter 80% do corpo queimando em incêndio

Ricardo chegou a ser internado no Hospital Irmãos Penteados Santa Casa de Campinas, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Divulgação

Um homem de 43 anos, que teve 80% do seu corpo queimado durante um incêndio na sua casa, neste domingo (7), em Sumaré, morreu no hospital referência de cuidados específicos de queimados em Campinas. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no mesmo dia.

Este é o segundo caso em menos de um mês, aonde vítimas morreram durante incêndio dentro das casas onde estavam, no município de Sumaré.

A vítima foi identificada como sendo Ricardo Donizete Gonçalves, morador do Jardim Santa Clara, em Sumaré. Não há informações sobre o que possa ter dado início as chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta de 7h30 de domingo, na casa de Ricardo. As chamas se espalharam rapidamente e os bombeiros conseguiram tirá-lo da residência ainda com vida. Ele foi socorrido pelo Samu a Unidade de Pronto Atendimento do Matão e transferido em seguida para o Hospital Irmãos Penteado, na Santa Casa de Campinas, unidade especializada em tratamentos em casos de queimaduras.

Apesar dos cuidados médicos, Ricardo, que teve 80% do seu corpo queimado, não resistiu e faleceu na unidade de saúde por volta de 20h de domingo.

Segundo a prefeitura de Sumaré, o imóvel de Donizete passou por vistoria da Defesa Civil e foi interditado.

Segundo caso: Este é o segundo caso em menos de um mês, aonde vítimas morreram durante incêndio dentro das casas onde estavam, no município de Sumaré. O último episódio aconteceu no dia 26 de Abril.

Dois irmãos, Ana Beatriz Soares Silva de 18 anos e João Gabriel Soares Silva de apenas dois anos faleceram na casa da avó, no bairro Casa Verde, na região do Matão. A mulher viajava para Minas Gerais na ocasião e as duas vítimas foram deixadas pelo pai na casa da familiar momentos antes da fatalidade.

Eles teriam morrido intoxicados pela fumaça, segundo os bombeiros, e foram encontrados nos fundos da casa.

Os bombeiros controlaram as chamas. Ana Beatriz morreu no local e os socorristas do Samu tentaram reanimá-la, porém, sem sucesso. João Gabriel chegou a ser socorrido pela Polícia Militar e levado para a UPA Matão, mas não resistiu. O helicóptero Águia da PM também apoiou a ocorrência.