Homem morre após capotar veículo em rodovia de Sumaré

Um jovem de aproximadamente 20 anos morreu na madrugada deste sábado (19), após capotar o carro que dirigia na Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, na região de Nova Veneza, em Sumaré.

Um passageiro também estava no veículo no momento do acidente, mas teve apenas ferimentos leves.

Não foi possível confirmar os nomes das vítimas no plantão policial, onde o caso foi registrado.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem estava sem o cinto de segurança e dirigia em alta velocidade pela rodovia, que liga Sumaré ao município de Paulínia. Em determinado momento, ele perdeu o controle da direção, capotou o carro e morreu no local.

Equipes do SAMU e bombeiros estiveram presentes e prestaram atendimentos no local.