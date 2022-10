Homem morre após cair em rua próxima a UPA do Matão e ficar sem atendimento

Um homem de 51 anos morreu após passar mal, cair na rua próximo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Matão, em Sumaré, e ficar sem atendimento médico no início da noite desta sexta-feira (14). Servidores da área de saúde teriam informado que não poderiam deixar a unidade para realizarem o atendimento do homem que estava na calçada. Ele só foi levado para dentro da UPA após a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), mas Sérgio Puhl não resistiu. O Coren (Conselho Regional de Enfermagem) vai instaurar sindicância sobre o ocorrido.

O caso também está sendo apurado pela Polícia Civil como morte suspeita. De acordo com o boletim de ocorrência, Puhl sofria de epilepsia. O delegado Yan Loui Adania de Queiroz determinou a realização de exame necroscópico para confirmar a causa da morte.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que o paciente estava no ponto de ônibus que fica atrás da UPA, quando passou mal e caiu. “Populares pediram por atendimento para o homem na unidade, no entanto o Coren não permite que a equipe saia da unidade e, por isso, teve de aguardar o Samu. O serviço chegou em 10 minutos e levou o paciente para dentro da unidade. Os profissionais de plantão tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso. Todos os protocolos exigidos foram cumpridos”, cita a nota.

A Prefeitura também se comprometeu em apurar o caso e, se necessário, tomar as medidas cabíveis. Ressalta que a Administração se solidariza com a família e lamenta a situação, uma vez que busca sempre por um atendimento digno e humanizado.

Já o Coren destaca que vai investigar a eventual participação de profissionais de enfermagem, que seguirá sob sigilo processual. Se constatados indícios de infração ética, será instaurado um processo ético-profissional.

O Conselho também destacou que as penalidades previstas na Lei 5.905/73, em caso de confirmação da infração são: advertência, multa, censura, suspensão temporária do exercício profissional ou cassação do exercício profissional. Visto que, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem proíbe negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco a integridade física do profissional.