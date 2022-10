Homem mata mulher trans em motel de Sumaré e foge

Um homem matou uma mulher trans em um motel de Sumaré, durante um programa e fugiu após o crime, ocorrido nesta terça-feira (25).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 9h40, o homem entrou no motel, localizado no Jardim Florença, com a vítima Evelyn Sampaio de Moraes no banco do passageiro e com uma travesti, que estava escondida no banco traseiro.

Mais tarde, às 18h40, segundo relato da funcionária do motel, uma travesti chamada Lorena procurou a recepção pedindo socorro, pois o homem havia matado sua colega de programa.

À colaboradora, a vítima disse que ela e Evelym estavam na Rua Aquibadã quando foram abordadas por um homem, em um Hyundai I30, que queria um programa com as duas. Ambas entraram no carro e foram para o motel, onde uma delas entrou se escondendo no banco traseiro.

Segundo ela, no local eles divertiram, beberam e usaram cocaína até que o suspeito, que se identificou como Rogério, teria matado Evelyn.

Enquanto ela relatava sobre o ocorrido para a funcionária do estabelecimento, o homem, acusado de homicídio, arrancou com seu carro, bateu contra o portão, o arrancou e depois fugiu em alta velocidade, não sendo mais localizado.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e constatou o óbito de Evelyn no local. Não foi divulgado detalhes sobre o homicídio.

A PM e a Polícia Civil, estiveram presentes no local, assim como o Instituto de Criminalística, que coletou dados que devem colaborar nas investigações.

Um boletim de ocorrência de homicídio foi registrado no plantão policial de Sumaré e o caso será investigado. Até a publicação desta reportagem, o suspeito não tinha sido identificado.