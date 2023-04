Homem leva cinco tiros em tentativa de homicídio no Real Park, em Sumaré

Um homem de 29 anos levou cinco tiros durante tentativa de homicídio cometida na madrugada deste sábado (1º), no Residencial Real Park, em Sumaré.

A PM (Polícia Militar) foi acionada para atendimento de ocorrência sobre disparo de arma de fogo no condomínio. No local, a vítima já estava em atendimento pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi socorrida ao Hospital Estadual Sumaré, onde permaneceu internada e sem risco de morte.

Rapaz foi socorrido ao Hospital Estadual Sumaré – Foto: Divulgação – HES

Os policiais, no entanto, não conseguiram contato com o homem, que tinha sido sedado. Os socorristas informaram que ele levou cinco tiros, sendo três perfurações na coxa esquerda, um na coxa direita e o último nas nádegas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem fugiu do atirador assim que teve contato inicial com o mesmo e foi perseguido enquanto os disparos foram efetuados.

A vítima, que acumula várias passagens pela polícia por furto, roubo e tráfico, entre outras, percorreu longa distância em fuga e, por conta disso e da falta de iluminação da rua, não foi possível encontrar material para perícia ou definir o local exato dos disparos.