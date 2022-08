Homem fica ferido após bater carro contra defensa metálica na Anhanguera, em Sumaré

Por conta do acidente, foi necessário interditar a faixa um da rodovia e com isso houve pelo menos 500 metros de lentidão

Vítima foi socorrida com ferimentos leves a UPA Macarenko - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um homem ficou ferido na manhã desta sexta-feira (5), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, após bater seu carro contra a defensa metálica do canteiro central. A vítima foi socorrida a UPA Macarenko.

De acordo com informações da administradora da via, a CCR AutoBAn, por volta de 8h20, o homem seguia com seu carro sentido capital, quando no km 113, região do Nova Veneza, por causas desconhecidas, perdeu a direção do veículo e bateu contra a defensa metálica do canteiro central.

Ele teve ferimentos moderados e foi socorrido a UPA Macarenko para atendimento.

Por conta do acidente, foi necessário interditar a faixa um da rodovia e com isso houve pelo menos 500 metros de lentidão. Às 9h10, o trânsito seguia dentro da normalidade e a via seria liberada na seguida.