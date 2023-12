Homem é rendido e obrigado a sacar dinheiro em Sumaré

Um homem de 23 anos foi rendido por dois assaltantes e obrigado a sacar uma quantia em dinheiro de um caixa eletrônico, sob ameaça com arma de fogo, na noite deste sábado (23), em Sumaré.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela vítima, que não teve ferimentos, e os suspeitos não foram localizados.

De acordo com o registro do caso, o rapaz trafegava pela Rua Serra Negra, no Jardim Mineapolis, quando foi abordado por dois homens em uma moto. O suspeito que estava na garupa sacou uma arma, mandou a vítima parar o carro, abrir a porta de trás do veículo, e anunciou o roubo.

Durante a ação, o assaltante informou que só queria dinheiro e pediu para ver a aplicativo do banco da vítima. Em seguida, fez com que o homem fosse a um caixa 24 horas, em um supermercado na Rua Frei Damião de Bozano, em Nova Veneza. No local, o suspeito mandou a vítima sacar tudo que conseguisse, que foi a quantia de R$ 2 mil, devido ao horário.

De volta ao veículo, o assaltante fez o rapaz dirigir até a Rua João Ferreira da Silva, onde desceu do carro e fugiu em uma motocicleta. O caso foi registrado no Plantão Policial de Sumaré.