Homem é preso por tráfico e posse ilegal de arma em Sumaré

Um homem foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo nessa terça-feira (19) no Parque Residencial Salerno, em Sumaré. Entorpecentes, diversos materiais para armazenar drogas e um caderno com anotações do tráfico foram apreendidos.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), uma denúncia anônima apontava que havia um laboratório de refino de drogas no bairro. O morador da residência seria o “gerente” do tráfico local e possuía uma arma de fogo. Foto: Divulgação / Polícia Militar

Durante abordagem na residência, por volta das 11 horas, a esposa do suspeito abriu a porta e permitiu a entrada dos policiais militares. O homem foi localizado tentando se esconder em um quarto.

Questionado se havia algo de ilícito na casa, informou que tinha um revólver calibre 38, da marca Amadeo Rossi, com numeração suprimida e quatro munições. O suspeito afirmou que possuía a arma para se defender de indivíduos que queriam lhe agredir.

Os policias localizaram no fundo da casa um barraco, onde havia um tijolo de maconha, microtubos vazios, uma substância “semelhante a cocaína”, balança de precisão, guilhotina, um caderno com anotações do tráfico e diversos sacos plásticos e materiais para embalar e armazenar drogas.

O homem foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso detrito. Todos os materiais foram apreendidos e encaminhados ao 3º DP (Distrito Policial) de Sumaré.