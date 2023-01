Homem é preso por tráfico de drogas em Sumaré após denúncia anônima

Apreensão foi possível após ligação anônima ao Disk-Denúncia; ação teve apoio dos cães do Baep, que localizaram parte da droga em área de mata

Após denúncia anônima, feita por meio do Disk-Denúncia, policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por tráfico de drogas no Jardim Maria Antônia, em Sumaré, nesta segunda-feira (16).

Ele estava com 1,3 quilos de maconha, 227 g de cocaína, 103 g de crack, 40 ml de lança-perfume e R$ 141, proveniente da venda de drogas.

De acordo com o Batalhão, por volta de 10h, os policiais receberam uma informação por meio do Disk-Denúncia de que um homem estaria traficando pela Rua José Joaquim Novaes.

Eles se dirigiram ao local, onde avistaram o suspeito. Este, ao ver a viatura, jogou uma pochete no chão e correu. Apesar da tentativa de fuga, ele foi alcançado pela polícia, que também recolheu item dispensado, onde foram encontradas porções de maconha, cocaína, crack, lança-perfume e R$ 141, que seriam provenientes do tráfico de drogas.

Ainda na ocorrência, os cães do Baep realizaram buscas em uma área verde, próximo ao local onde o indiciado estava e encontraram dentro de um isopor mais entorpecentes, semelhantes aos que estavam com o detido, totalizando uma apreensão de 1,3 kg de maconha, 227 g de cocaína, 103 g de crack e 40 ml de lança perfume.

O homem, segundo a polícia, confessou a prática de tráfico de drogas e foi levado à delegacia do município, onde recebeu voz de prisão em flagrante. Todos os entorpecentes foram apreendidos, assim como o dinheiro.