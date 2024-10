Homem é preso pela PF em Sumaré acusado de armazenar material de abuso infantojuvenil

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (1°), em Sumaré, acusado de posse de material relacionado a abuso sexual infantojuvenil. Diversos arquivos foram apreendidos na residência do suspeito, no Jardim Picerno.

De acordo com a PF, as investigações começaram em 2020, após o recebimento de informações da polícia de Milão, na Itália, via Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). Desde então, foram iniciadas as buscas pelo suspeito e, em quatro anos, foram cumpridos três mandados de busca sem sucesso.

Já nesta terça-feira, em mais um desdobramento da Operação Escudo da Inocência, a PF teve êxito em encontrar o suspeito e cumprir o mandado de prisão. Na casa dele foram apreendidos diversos arquivos com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. O material, que estava armazenado em dois celulares e seis HDs, será analisado pelo Núcleo Técnico-Cientifico da Polícia Federal, em Campinas.

Em coletiva de imprensa, a delegada da Polícia Federal em Campinas, Estela Beraquet Costa, responsável pelo caso, relatou que em 2020 uma pessoa foi presa em Milão, na Itália, e que esse detido participava de um grupo de aplicativo de celular em que eram expostas cenas de abusos sexuais contra meninos.

Durante apuração, foi possível chegar ao número de telefone do morador de Sumaré. A prisão só não aconteceu antes, segundo a delegada, porque o investigado mudava constantemente de endereço.

“Com essas informações, depois de três tentativas, já que essa pessoa mudava muito [de endereço], três mandados de busca realizados anteriormente e, na data de hoje, então, nós realizamos a busca e efetivamente foram encontrados diversos arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil, exclusivamente e basicamente, nesse primeiro momento de arquivos contendo meninos sendo abusados”, relatou a delegada.

Segundo nota enviada, a PF irá pedir a prisão preventiva do morador de Sumaré pelo crime de posse de material relacionado a abuso sexual infantojuvenil, com penas somadas que podem chegar a 10 anos de prisão.

“A ação policial é mais uma fase da Operação Escudo da Inocência, que tem por objetivo proteger vítimas de abuso sexual infantil, ao interromper crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos com conteúdo sexual infantojuvenil por meio da internet” traz trecho da nota.

Em nota, a PF ainda fez um alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.