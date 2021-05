Homem é preso na Rodovia Anhanguera após roubar carro em Sumaré

Assaltante tentou fugir pela Anhanguera, mas foi capturado pelos policiais no km 106; veículo foi recuperado

Veículo roubado foi recuperado e devolvido ao proprietário - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um homem foi preso na Rodovia Anhanguera (SP-330), após roubar um carro na Vila Santana, em Sumaré, durante o início da manhã desta quinta-feira (20).

Segundo o 48.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 7h45 houve a notificação do roubo de um veículo Chevrolet Ônix branco através de ameaças às vítimas com uso de uma arma de fogo.

Uma equipe da Polícia Militar então começou a fazer patrulhamento pela região e encontrou o veículo roubado na pista sul da via marginal da Rodovia Anhanguera.

Ao perceber a presença da viatura policial, o assaltante abandonou o veículo na altura do quilômetro 106 da rodovia e tentou fugir a pé, mas acabou sendo contido e abordado pela equipe.

Durante a revista pessoal, foi encontrada com o homem uma pistola calibre 6.35, marca “Z” e com a numeração suprimida.

Ele então foi conduzido até o plantão policial, onde foi reconhecido pela vítima e recebeu voz de prisão. O carro foi recuperado e devolvido ao proprietário.