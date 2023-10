Homem é preso na Anhanguera, em Sumaré, com Hilux furtada

Motorista afirmou que foi contratado para levar o veículo de Limeira para Campinas - Foto: 10º BAEP / Divulgação

Um homem que estava dirigindo uma Hillux furtada foi preso na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, nesta quarta-feira (18). Ele afirmou que receberia R$ 1,5 mil para levar a caminhonete de Limeira, local do crime, para Campinas à um receptador.

Segundo policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), eles foram informados a respeito do furto de uma Hillux, ocorrido na cidade de Limeira e que veículo estaria na Anhanguera, no sentido capital.

Com essas informações, por volta de 13h, os militares se dirigiram à rodovia onde avistaram o veículo na altura do km 112. Houve acompanhamento por cerca de seis quilômetros, até que o motorista da caminhonete parou no acostamento.

Indagado a respeito do furto, o homem negou o crime entretanto, afirmou que foi contratado por uma pessoa pelo valor R$ 1,5 para levar a Hillux de Limeira à Campinas. Apesar desta informação, ele não deu detalhes sobre o possível receptador.

Levado ao 5° DP (Distrito Policial), o motorista foi preso em flagrante por receptação e fica agora à disposição da justiça.