Homem é preso em Sumaré após agredir esposa com pedaço de madeira

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (11), em Sumaré, após agredir a esposa com socos e golpes de madeira. A vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e chamar a PM (Polícia Militar).

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a mulher contou em registro policial que tinha deixado seu filho na residência do seu irmão e ao voltar para a casa, no Jardim Basilicata, por volta de 1h30, houve uma discussão entre ela e seu marido.

Durante a briga, o homem a agrediu com socos e golpes de madeira, inclusive na cabeça. Em determinado momento, ela conseguiu escapar de seu agressor a chamar a PM. O marido fugiu.

Os policiais começaram as buscas e encontraram o suspeito. Ele foi levado ao plantão policial do município e ficou preso em flagrante por violência doméstica. A mulher, com ferimentos e hematomas, foi atendida em uma unidade de saúde e depois recebeu alta.