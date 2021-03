Homem é preso com seis quilos de drogas em condomínio em Sumaré

Um homem foi preso por tráfico de drogas pela PM (Polícia Militar) na manhã desta terça-feira (23), em Sumaré.

Ele foi flagrado dentro de um condomínio residencial na Rua Amazonas, no Jardim Vitória, com maconha, cocaína, crack e skank, totalizando 6,6 quilos de entorpecentes.

Além dos entorpecentes, a PM encontrou um caderno com anotações do tráfico – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com o 48º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), os policiais faziam patrulhamento por volta das 10h20 no condomínio, que é um local conhecido como ponto de tráfico.

Ao verem os policiais, algumas pessoas fugiram do local. Um deles estava saindo de um dos apartamentos e também correu, porém foi alcançado.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram 3,5 quilos de maconha, 2,45 quilos de cocaína, 326 g de crack e 279 g de skank (conhecida como super maconha). Além disso, foi localizado um caderno com anotações sobre o tráfico.

O homem precisou passar por atendimento médico na UPA Makarenko e depois foi levado ao 3° DP (Distrito Policial), onde recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ele foi recolhido na cadeia de Sumaré e seguia à disposição da Justiça.