Homem é preso com 7 kg de maconha na Operação Narco Brasil

Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (24), em Sumaré, com 7,919 quilos de maconha e outras porções fracionadas de crack e cocaína durante a Operação Narco Brasil. O Baep (Batalhão de Ações Especiais de Policia) realizou a operação junto com outros batalhões e contou com apoio do canil.

Segundo o batalhão, as equipes faziam patrulhamento pelo Parque Salerno e avistaram um grupo de pessoas na Rua Chapecó. Ao verem as viaturas, essas pessoas fugiram e adentraram na favela.

Durante a fuga, foi possível alcançar um homem. Momentos antes de ser detido, segundo a polícia, o suspeito havia jogado uma sacola, que foi encontrada pelos policiais militares. Dentro dela estavam porções de maconha. Já na mochila utilizada pelo suspeito estavam outras unidades de maconha e R$ 190,55 em espécie.

Homem foi detido no Parque Salerno durante Operação Narco Brasil – Foto: Baep / Divulgação

O homem não quis informar seu endereço, porém, após o trabalho de faro do cão Thor foi possível chegar a uma residência na Viela 3 e no seu interior foram encontrados cinco tijolos de maconha, outras porções de drogas, uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico e acessórios para embalar os entorpecentes.

No total, foram apreendidos 7,919 kg de maconha, 744 g de cocaína e 70 g de crack.

O homem confessou ser o dono de todos os entorpecentes. Ele foi levado até o plantão policial de Sumaré e recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Segndo o Baep, a Operação Narco Brasil é idealizada pela Seopi (Secretaria de operações integradas) do Ministério da Justiça e envolve diversos órgãos relacionados à segurança pública.