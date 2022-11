Homem é preso pela Polícia Militar após ser flagrado com revólver em Sumaré

Policiais militares prenderam um homem de 35 anos, após flagrá-lo com um revólver, dentro do carro, no Residencial Real Park, em Sumaré, na manhã deste sábado (12). Ele alegou que comprou a arma para a sua proteção, pois no dia anterior desconhecidos atiraram contra sua casa, uma veículo e também em seu cachorro, que sobreviveu.

Revólver foi apreendido pela polícia – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

De acordo com a PM, os policiais foram acionados para atenderem uma denúncia de que o condutor de um carro portava uma arma. O suspeito foi localizado minutos depois. Dentro do veículo dele, os policiais encontraram a arma e uma pequena porção de maconha.

Uma testemunha informou que o suspeito é morador antigo no bairro e sempre ameaça as pessoas exibindo o revólver.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O suspeito também fez teste do bafômetro, que totalizou 1,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. A atual legislação permite até 0,05.

Levado ao plantão policial, ele foi autuado em flagrante pelas acusações de porte ilegal de arma de fogo, uso de entorpecentes e embriaguez ao volante, por determinação do delegado Fernando Bueno de Castro.

A Polícia Civil também vai apurar a ocorrência dos supostos tiros contra a casa, veículo e cachorro do detido.