Um homem de 45 anos foi detido pela PM (Polícia Militar) após ser flagrado com um revólver calibre 38 durante um tumulto generalizado no Jardim Bom Retiro, em Sumaré, na madrugada de segunda-feira (11). Ele também é suspeito de ter efetuado disparos de arma de fogo na rua, mas ninguém ficou ferido.

Encaminhado ao plantão policial, ele foi autuado em flagrante sob acusações de porte ilegal de arma, receptação e disparo de arma de fogo.

De acordo com os policiais militares, durante a madrugada eles estavam na Rua Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhôa Cintra, quando foram avisados por um morador sobre suposto disparo de arma de fogo nas imediações, sendo que o responsável pelo tiro estaria usando camiseta amarela e calça jeans.

Os PMs intensificaram o patrulhamento e localizaram um suspeito com as mesmas características informadas pelo denunciante. Ele estava em uma aglomeração e discutia com várias pessoas segurando uma arma.

Ao perceber a aproximação dos agentes, ele passou correr em volta de uma caminhonete estacionada.

Em seguida, ele teria colocado um revólver calibre 38 debaixo do veículo. Os policiais informaram que, durante a abordagem, a mulher do suspeito tentou tirá-lo do local várias vezes, mas mesmo assim o homem foi algemado.

No plantão policial, o suspeito confessou que está em liberdade condicional e disse que estava no pagode que ocorria no local, quando de repente ouviu uns disparos de arma de fogo e correu para o meio da multidão. Em seguida, ainda de acordo com a versão do homem, os PMs chegaram e realizaram a abordagem, mas ele não estaria armado no momento.

No entanto, a versão dele não convenceu o delegado Diego Bini, que manteve a prisão e determinou que o indivíduo fosse conduzido à Cadeia Pública de Sumaré.