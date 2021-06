Homem é preso após ser flagrado com 3,2 kg de maconha em Sumaré

Porções de maconha apreendidas pela Polícia Militar durante a ação - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Um homem foi preso durante a noite desta segunda-feira (31) no Parque Franceschini, em Sumaré, após ser flagrado carregando mais de 3 kg de maconha em uma mochila.

De acordo com informações do 48.º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 18h30 uma equipe da Força Tática patrulhava a Rua Marcelo Pedroni quando viu um veículo Volkswagen Fox ocupado por um casal, sendo que o motorista mostrou nervosismo com a presença da viatura.

Ao perceber que seria abordado pelos policiais, o condutor arremessou uma mochila pela janela do veículo e acelerou, sendo abordado logo em seguida, em frente a uma residência.

Durante a busca pessoal e veicular nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao verificar a mochila que foi dispensada foram encontrado 3.252 kg de maconha divididos em onze porções grandes.

Durante entrevista o condutor do veículo admitiu a propriedade da droga e alegou que sua esposa não tinha conhecimento do que ele estava carregando.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido ao plantão policial, onde o homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo este preso à disposição da Justiça.

A sua esposa foi qualificada na condição de testemunha, sendo liberada após o registro da ocorrência. O veículo do casal, VW/ Fox, foi apreendido pela autoridade e encaminhado ao pátio municipal.