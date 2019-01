Homem é preso após roubar comércios em Sumaré

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (29) após assaltar cinco estabelecimentos comerciais em Sumaré. A PM (Polícia Militar) chegou até o autor após acessar as imagens de uma câmera de segurança de uma loja. Ao todo, foram roubados R$ 635 em dinheiro.

Segundo informações da polícia, o suspeitou assaltou, pelo menos, uma sorveteria, agropecuária, casa de embreagens e duas panificadoras. Destes locais, conseguiu o valor de R$ 635 através do mesmo padrão, utilizando uma faca para ameaçar os funcionários e roubar dinheiro e pertences dos que estavam presentes nos estabelecimentos.

Por volta das 10 horas desta terça-feira, chegou via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) a denúncia de que tinha acontecido um roubo em outro comércio pela Avenida Fuad Assef Maluf, no Jardim Bela Vista, e que o autor fugiu com dinheiro em uma bicicleta, no sentido Jardim Picerno.

A polícia constatou pelas câmeras de segurança fornecidas pela vítima que o suspeito era o mesmo que havia praticado outros delitos em Sumaré.

O patrulhamento foi intensificado e o indivíduo foi localizado em atitude suspeita na Rua Crenac, no Jardim Basilicata. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na abordagem, o homem foi reconhecido pelas vítimas como o responsável pelos crimes cometidos aos estabelecimentos.

A faca utilizada nos assaltos foi encontrada na casa do indivíduo. Ele recebeu voz de prisão e conduzido até a cadeia de Sumaré.