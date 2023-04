Homem é preso após furtar carro e pneus no Nova Veneza, em Sumaré

Um homem foi preso após furtar um veículo e dois pneus na madrugada desta quinta-feira (27), no bairro Nova Veneza, em Sumaré. O criminoso confessou ter furtado uma Ford Courier de uma marmoraria e os pneus em uma concessionária de caminhões às margens da Rodovia Dom Pedro I (SP-065).

Um dos criminosos fugiu, mas o motorista do carro furtado foi detido – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), uma equipe estava em patrulhamento na Rodovia Anhanguera (SP-330), no km 103 sentido interior, quando percebeu que um veículo com dois homens aumentou a velocidade quando os indivíduos avistaram a viatura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A equipe havia sido informada de que um veículo furtado passou pelos radares da Avenida Lix da Cunha, em Campinas, no sentido da rodovia.

Os policiais deram ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, mas o motorista do veículo iniciou a fuga entrando no Nova Veneza. Durante a tentativa de fuga, o condutor bateu contra um poste de metal na Avenida Minasa. O passageiro desceu do veículo e conseguiu fugir a pé, mas o motorista foi detido pelos agentes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em consulta ao SIOPM (Sistema Interno de Ocorrência Policial Militar), os policiais identificaram que o veículo havia sido furtado na madrugada desta quinta-feira (27). À equipe, o motorista confessou ter furtado o automóvel em uma marmoraria e em seguida os pneus. O caso foi registrado no Plantão Policial de Sumaré.