Homem é preso após esfaquear genro durante discussão em Sumaré

Um homem de 60 anos foi contido no chão pelo próprio filho, após ter esfaqueado o genro, de 49 anos, no abdômen durante uma discussão, na casa da família, no Jardim Denadai, em Sumaré, na tarde desta sexta-feira (14). A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima está internada no Hospital Estadual Sumaré.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 16h, a PM foi acionada para atender um caso de tentativa de homicídio. Quando chegou ao endereço informado, encontraram o homem ainda no chão sendo contido pelo filho dele.

Vizinhos e familiares socorreram a vítima ao hospital. O suspeito teria resistido à prisão, mas os policiais conseguiram detê-lo.

Em seguida, os agentes do IC (Instituto de Criminalística) de Americana estiveram na casa para apurarem as circunstâncias do ocorrido e também já levaram a faca usada no crime para análise.

Conduzido ao plantão policial, o suspeito prestou depoimento ao delegado Marco Antonio Braga Rodrigues que determinou pela prisão em flagrante.

Na manhã deste sábado (15), a filha do suspeito esteve na unidade prisional para falar com o pai, mas não quis comentar o assunto com a reportagem.