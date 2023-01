Homem é preso após esfaquear companheira durante discussão

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada no ombro durante uma discussão com o companheiro, no Jardim Macarenko, em Sumaré, na noite de domingo. Após ser ferida, a mulher colocou um travesseiro na frente para se proteger e implorou para que ele a deixasse viver, pois tem duas filhas pequenas para criar. A mulher se referia às filhas que tem com o agressor, uma de apenas três meses e a outra de um ano e três meses. O suspeito foi preso.

Após ser esfaqueada, a vítima chegou a ir à duas UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, mas fugiu de ambas antes de receber atendimento. No entanto, como deixou seu endereço residencial nos registros e os profissionais acionaram os patrulheiros, que foram até o imóvel, onde encontraram o suspeito.

“O homem confessou que agrediu a esposa, porque não aguentava mais conviver com ela e depois jogou a faca fora”, afirma o guarda Samuel Gomes.

Conduzido ao plantão policial, o suspeito foi autuado em flagrante e preso na cadeia local.

O agressor já tinha outros quatro antecedente por roubo. “Ele ficou dois anos preso, permaneceu um tempo foragido, mas acabou preso e cumpriu mais oito anos de prisão”, completa o guarda.