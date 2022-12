Homem é preso após bater em enteados e esposa em Sumaré

Vítima relatou que o marido voltou do bar embriagado e bateu nela e nos filhos dela, uma menina de 7 anos e um homem de 26 com deficiência intelectual

Um homem de 62 anos foi preso após agredir a esposa e os enteados de 7 e 26 anos (que é deficiente intelectual), na casa da família, no Jardim Seminário, em Sumaré, nesta terça-feira. A esposa dele, uma dona de casa de 56 anos, também foi agredida com tapas no rosto. Vizinhos avisaram a Polícia Militar e o suspeito foi detido ainda dentro do imóvel.

Segundo a vítima, que convive com o agressor há cinco anos, ele saiu cedo da residência para ir ao bar e, após voltar aparentemente embriagado, ele foi ao quarto do rapaz e o agrediu com socos no rosto. Em seguida ele foi até o quarto da enteada de 7 anos que também foi atingida com tapas. Mãe e filha correram até uma loja vizinha para pedir ajuda.

Os policiais estiveram no local e prenderam o suspeito. Conduzido ao plantão policial, ele foi autuado em flagrante sob acusação de lesão corporal e permaneceu preso. A esposa dele disse que iria representar criminalmente contra o agressor, mas não quis pedir a medida protetiva contra o suspeito.