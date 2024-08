Homem é preso após atear fogo na casa da ex em Sumaré - O Liberal

Homem foi preso após atear fogo na casa da ex, em Sumaré - Foto: Reprodução

Um homem de 47 anos que teria ateado fogo na casa de ex-companheira foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (26). Durante o ocorrido, três enteados, de 7, 11 e 16 anos, estavam na residência, que fica no Jardim do Trevo, na região de Nova Veneza, em Sumaré.

As vítimas conseguiram sair ilesas e o fogo foi contido com a ajuda dos vizinhos. A ex-companheira do agressor não estava em casa, pois já tinha saído para o trabalho.

Por volta das 7h, uma adolescente de 16 anos acordou e percebeu que havia fumaça e chamas vindo da sala na casa da família. Imediatamente, ela retirou os irmãos da casa e gritou por socorro. Os vizinhos conseguiram apagar o fogo e ligaram para a mãe comunicando o ocorrido.

Os policiais militares que foram acionados para atender o caso descobriram que uma testemunha flagrou o suspeito no telhado do imóvel e ele teria dito que estava no local para consertar o telhado. Inclusive, pediu para descer pelo imóvel da testemunha, que fica ao lado da casa das vítimas.

Minutos depois, a ex-mulher chegou a ligar para o suspeito, perguntando sobre o ocorrido, mas ele disse que estava chegando ao trabalho em Campinas e negou a autoria do incêndio.

No entanto, outra equipe da PM foi ao trabalho do suspeito, onde ele foi encontrado. Dentro da bolsa dele, os agentes encontraram a corrente do portão do terreno ao lado da casa da ex, bem como o cadeado, que estava no seu bolso. De acordo com a Polícia Civil, o homem já tinha tentado colocar fogo na casa da ex em 2017.

Conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O homem permaneceu preso na Cadeia de Sumaré.