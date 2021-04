Homem é preso após ameaçar mulher em chamada de vídeo

Um comerciante foi preso na noite desta terça-feira (13) por porte ilegal de arma de fogo, após ameaçar e mostrar uma arma para uma mulher através de uma chamada de vídeo, em Sumaré.

Arma, com a numeração suprimida, foi encontrada com o comerciante – Foto: Divulgação / 48° Batalhão de Polícia Militar do Interior

Segundo informações da PM (Polícia Militar), por volta de 18h os policiais foram chamados para atender uma ocorrência de uma mulher que estava sendo ameaçada por um comerciante.

Em conversa, a vítima contou que o comerciante durante uma chamada de vídeo a ameaçou de morte e lhe mostrou uma arma.

Depois do relato a mulher entregou o endereço do suspeito. Os militares então foram averiguar o estabelecimento comercial na Avenida Júlia Vasconcelos Bufarah, no Centro de Sumaré. Lá foi localizado um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e numeração suprimida.

O comerciante, dono da arma, foi conduzido até o plantão policial do município e recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma. Já a denúncia de ameaça de morte será investigada.