Homem é preso após ameaçar de morte esposa e policiais em Sumaré

Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (5), acusado de agredir sua esposa no meio da rua, no Jardim Santa Lúcia, região do Matão, em Sumaré. Segundo a polícia, ele também teria ameaçado matar a mulher e os policiais que atenderam a ocorrência, além de afirmar pertencer ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), ele foi autuado em flagrante sob acusações de lesão corporal, violência doméstica, desacato, resistência e ameaça, por determinação da delegada Nathália Alves Cabral.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender uma denúncia de agressão. Ao chegarem no local, a vítima relatou relatou que o marido lhe deu tapas no rosto, puxões de cabelo e, além disso, teria ameaçado ela de morte na frente de várias testemunhas.

Enquanto os policiais ainda conversavam com a mulher, o agressor teria se aproximado e, mais uma vez, proferiu ameaças contra ela na frente dos policiais. Ainda segundo a ocorrência, o suspeito também teria xingado os policiais. Ele então foi algemado e, enquanto era levado à DDM, gritou que iria matar a esposa e a equipe policial quando saísse da cadeia.

Após ser apresentado o caso, a delegada considerou que não havia a possibilidade de fiança, uma vez que a somatória das penas máximas das infrações penais, em tese, ultrapassam quatro anos. Ele também não possuía condições de prestar esclarecimentos, haja vista estar sob efeito de entorpecentes e apresentando comportamento agressivo com os policiais e funcionários da delegacia.

Posteriormente, o agressor foi conduzido à cadeia local, onde ficou até ser apresentado à audiência de custódia.