Homem é preso após ameaçar a esposa e atear fogo na própria casa em Sumaré

Imóvel estava vazio, pois a mulher, acompanhada dos três filhos, saiu minutos antes do ocorrido - Foto: GCM Sumaré - Divulgação

Um homem de 34 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) suspeito de atear fogo na própria casa, após discutir e ameaçar a mulher na noite de domingo (4), no Jardim Santiago, em Sumaré. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Municipal. O imóvel estava vazio, pois a mulher, acompanhada dos três filhos, saiu minutos antes do ocorrido.

De acordo com a Guarda, por volta das 18h30, o casal teria se desentendido. Durante a confusão, ele chegou a dar um tapa na vítima, mas acabou acertando no bebê do casal de apenas dois meses que estava no colo da mãe.

Ainda conforme a corporação, todos deixaram a residência após a confusão, mas o homem teria retornado minutos depois e ateado fogo na residência, onde a família vivia de aluguel, na Rua Manoel Ribeiro de Souza.

“Os vizinhos flagraram o suspeito saindo da casa e pouco depois perceberam o incêndio. A mulher e as crianças ficaram somente com as roupas do corpo”, relata o guarda Samuel Gomes da Silva.

Segundo ele, a mulher atuava como manicure e também perdeu todo seu material de trabalho. Provisoriamente, a vítima e os filhos foram para a casa da mãe dela, mas irão se mudar para a casa da irmã da vítima, em Hortolândia.





PRISÃO. Quando os guardas chegaram na casa, o fogo já tinha sido controlado pelos bombeiros. “Alguns vizinhos nos disseram que o suspeito estava nas imediações. Intensificamos as buscas e ele foi localizado minutos depois na mesma região”, completa Samuel.

Conduzido ao plantão policial, o suspeito foi autuado em flagrante sob acusações de incêndio, ameaça e violência doméstica pela delegada plantonista Nathália Alves Cabral, que também é titular da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da cidade. Ela também pediu as medidas protetivas para a vítima.

O agressor ficou na Cadeia de Sumaré, mas após ser apresentado à audiência de custódia e já teve a prisão convertida em preventiva. O suspeito foi transferido ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia.