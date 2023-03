Homem é preso após agredir o próprio irmão com facão em Sumaré

Vítima ficou em observação na UPA do Jardim Macarenko; deitdo agrediu também uma ex-cunhada

Um homem de 36 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) após golpear o irmão na cabeça com um facão, na casa da família, na Vila Operária, em Sumaré, no sábado (25) à noite. O suspeito também teria agredido a ex-cunhada com socos.

O homem foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante sob acusação de lesão corporal. A vítima foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko, onde fez sutura na cabeça e permaneceu internado em observação.

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas faziam patrulhamento de rotina, quando foram parados por uma mulher que alegava que seu ex-cunhado acabara de lhe agredir com socos, mas que tinha conseguido escapar dele.

No entanto, ela precisava voltar para casa para buscar o filho. Quando chegou à residência, os patrulheiros confirmaram que o garoto estava na casa de um colega.

Os agentes foram até a casa do suspeito das agressões, que fica no mesmo terreno, e encontraram um homem de 45 anos, que é irmão dele e tinha ferimentos no olho e nariz e outro grande na cabeça. O rapaz relatou que acabara de ser agredido.

O suspeito foi localizado no mesmo imóvel e confessou que foi o responsável pela agressão, mas disse que usou um tijolo para bater no irmão.

A vítima foi socorrida à UPA, onde permaneceu internada, enquanto o suspeito foi conduzido à delegacia. Ele vai responder por lesão corporal.

O delegado Yan Loui Adania de Queiroz arbitrou fiança no valor de R$ 1.302, mas como o detido não fez o pagamento, acabou encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré.