Homem é preso após agredir mulher gravida de oito meses no Jardim Paulistano, em Sumaré

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (17), em Sumaré, após agredir a esposa, que está grávida de oito meses.

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os militares foram ao Jardim Paulistano para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem no endereço, encontram com a vítima, que relatou ter sido agredida e jogada ao chão pelo marido.

Segundo os policiais, durante a ocorrência, o agressor aparentava estar transtornado, tentou se esconder atrás de uma árvore, mas ao ver a esposa com os policiais, passou a xingá-la e precisou ser contido e algemado.

Ainda de acordo com o registro policial, durante o trajeto para a delegacia, o agressor passou a ofender e ameaçar os policias. Ele também chutou e bateu com a cabeça no vidro de repartição de presos na viatura.

A mulher passou por atendimento médico e foi liberada. Já o seu marido foi autuado em flagrante por violência doméstica pela delegada plantonista.