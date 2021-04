Homem é preso após agredir a ex-esposa e tentar fugir com os filhos do casal

Tanto o agressor como a vítima passaram por atendimento médico na UPA Macarenko, em Sumaré - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Sumaré após agredir a ex-esposa e tentar fugir com dois filhos do casal, uma criança de um ano e outra de quatro anos, na manhã desta quarta-feira (31).

Segundo informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 9h, os policiais foram chamados para atender a uma ocorrência de violência doméstica em um condomínio residencial na Rua Ariosvaldo Luís Mazon.

À PM, o porteiro do condomínio informou que o agressor, apesar de não morar mais no local, conseguiu entrar no condomínio com um cartão de acesso que ainda possuía.

Ainda de acordo com relatos do funcionário, a vítima apareceu na portaria chorando com o filho de 11 anos, dizendo que tinha sido agredida com socos e chutes e que o ex-marido estava tentando fugir com os dois filhos do casal.

Com essas informações os militares fizeram buscas no condomínio e encontraram o agressor dentro do seu carro, com as duas crianças no banco traseiro.

Ao ser abordado, o agressor, dizendo ser lutador de muay thai, desferiu socos e chutes contra os policiais, que precisaram usar força moderada para contê-lo. Dizendo ser influente, ele ainda ameaçou ir atrás de cada um dos policiais. Por conta da resistência, ele precisou ser algemado.

Ele foi levado até a delegacia da mulher, onde recebeu voz de prisão por violência doméstica.

A mulher já possuía uma medida protetiva contra o agressor. Ela recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento do Macarenko e foi liberada.