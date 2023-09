Homem é preso após agredir a esposa em Sumaré; vítima afirma ter sido sequestrada

Um homem foi preso em Sumaré nesta terça-feira (19), após agredir a sua esposa; a vítima também relatou ter sido sequestrada pelo companheiro, entretanto não deu muitos detalhes desta ação.

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na manhã desta terça-feira, os militares foram chamados para atender uma situação de violência doméstica. Quando chegaram no endereço, no Jardim Santa Lúcia, a mulher correu em direção aos PMs gritando por socorro enquanto era seguida pelo suspeito.

Ao ser indagada, a vítima contou que o marido a sequestrou e a agrediu, porém, não deu outros detalhes. Segundo a PM, a mulher apresentava marcas de agresões pelo corpo.

Já o homem respondeu que se desentendeu com a sua mulher, pois ela tinha chamado outras pessoas do bairro para ameaçá-lo.

Levado a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), o homem foi autuado em flagrante por violência doméstica.