Homem é preso acusado de estuprar jovem com esquizofrenia em Sumaré

Um homem de 46 anos foi preso acusado de estuprar uma jovem de 21 anos que sofre de esquizofrenia, na noite desta quinta-feira (29), em Sumaré. O suspeito teria se aproveitado da condição da vítima, que estava desaparecida há dois dias.

O caso aconteceu no Jardim das Palmeiras, na esquina entre as avenidas Rebouças e Joaquim Cardoso de Toledo, em via pública.

A PM (Polícia Militar) prendeu o homem em flagrante, após ter sido acionada por duas pessoas que estavam por perto. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

Ocorrência foi atendida pela PM e registrada na Polícia Civil – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo os denunciantes, a moça estava caminhando e, em determinado momento, começou a se despir, até ficar completamente nua. Neste momento, de acordo com os dois, o acusado se aproximou dela, a levou para um lugar escuro na via e iniciou a conjunção carnal.

O suspeito, por outro lado, disse aos policiais que ela havia se oferecido para realizar um programa. Quando os militares chegaram, ele estava junto da vítima, ainda despida, e tentou deixar o local rapidamente, mas foi impedido pela equipe.

A jovem, por sua vez, estava visivelmente descontrolada e aparentava confusão mental, conforme informou a PM. Ela não conseguia fornecer dados básicos a seu respeito, como nome e endereço.

Mesmo assim, a polícia conseguiu contato com sua mãe, que informou sobre a doença da filha e contou que ela estava desaparecida. Relatou que a vítima consome remédio de uso contínuo e foge frequentemente de casa.

A jovem acabou levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, onde ficou em observação médica. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável, devido à condição mental da vítima, e conduzido à Cadeia Pública da cidade.