Homem é preso acusado de estuprar duas sobrinhas menores de idade em Sumaré

Mãe ficou sabendo do crime após ser comunicada pela escola de uma das vítimas que contou no local sobre o caso

Caso foi conduzido pela delegada Nathália Alves Cabral da Delegacia da Mulher de Sumaré - Foto: Claudeci Junior_Liberal

Um homem de 56 anos foi preso nesta terça-feira (16), em Sumaré, acusado de estuprar as duas sobrinhas de 10 e 12 anos. O mandado de prisão foi cumprido na região do Matão pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município, que investiga este caso.

Segundo informou a delegada titular da DDM de Sumaré, Nathália Alves Cabral ao LIBERAL, a mãe das crianças procurou a delegacia no começo de junho e relatou que as filhas estavam sendo abusadas sexualmente por um tio há bastante tempo, tendo inclusive penetração carnal com a mais velha.

A mãe das vítimas contou que tomou conhecimento das agressões através da escola onde uma das filhas estuda. Segundo ela, a unidade escolar entrou em contato após a menina relatar o ocorrido e, assim que soube do caso, procurou a delegacia do município.

Após a denúncia, a equipe da DDM deu início às investigações e assim que concluiu os trabalhos e juntou provas do caso, a delegada representou pela prisão, demanda que foi atendida pela Justiça.

Nesse meio tempo, ao saber que a mulher procurou a delegacia, o suspeito teria deixado a residência onde mora, mas foi encontrado nesta terça-feira (16), após a equipe de investigação conseguir o endereço de seu trabalho, na região do Matão, estabelecimento onde foi cumprida a ordem de prisão.

Em depoimento, o tio das vítimas negou as acusações e não deu muitos detalhes sobre a denúncia.

“As provas são contundentes, porque eu conversei com as duas meninas, o juiz e o promotor tiveram acesso à nossa entrevista com as crianças e elas foram muito, muito detalhistas sobre o que aconteceu”, reforçou a delegada Nathália.

Após o depoimento, o suspeito foi autuado e preso acusado de estupro de vulnerável.