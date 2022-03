Homem é morto pelo concunhado com golpes de barra de ferro em Sumaré

Um homem de 54 anos morreu neste domingo (27) após ter sido agredido pelo concunhado com golpes de barra de ferro em Sumaré, no Loteamento Jardim das Águas, na região de Nova Veneza. O suspeito, de 35 anos, está foragido.

A agressão aconteceu na noite de sábado, na Rua Maria Lígia Stupelli Amaral. Tudo começou quando a vítima Gideon Bernardo de Souza, por motivos não informados, iniciou uma discussão com a cunhada. Em determinado momento, ela deixou o local e chamou seu companheiro, que passou a agredir Gideon.

Ferido, ele foi socorrido na mesma noite para o Hospital Estadual de Sumaré e teve o óbito confirmado na madrugada pela equipe médica, que apontou choque neurogênico como possível causa.

As informações constam no boletim de ocorrência, elaborado pela Polícia Civil com base em informações prestadas pela companheira da vítima.

Segundo a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública), o caso será investigado pelo 3º DP (Distrito Policial).