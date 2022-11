Homem morre após levar facada no peito em bar de Sumaré

Um homem morreu na noite de sábado (19) em um bar no Jardim Maria Antônia, em Sumaré, após levar uma facada no peito. A suspeita é uma mulher que estava no estabelecimento, mas ela conseguiu fugir antes da chegada dos guardas municipais e da Polícia Civil.

De acordo com a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública), os guardas foram acionados por volta das 20h30. Quando chegaram ao bar, que fica na Rua Manoel Bezerra da Silva, viram o corpo de um homem desconhecido na calçada em frente à porta do estabelecimento, que já estava fechado.

Caso foi registrado na delegacia do município e será investigado – Foto: Arquivo / Liberal

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) havia sido acionado e, após constatar a morte, cobriu o corpo com uma manta prateada.

Os patrulheiros fizeram a preservação do local e informaram a situação para o controle da Guarda Municipal, que acionou a Polícia Civil. Foram acionados os agentes de investigação e peritos do Instituto de Criminalística de Americana.

Foi apurado junto a testemunhas que uma mulher queria o celular que estava com a vítima. Diante da negativa, ela teria golpeado o peito do homem com uma faca. Ela fugiu após a agressão e a faca não foi localizada.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Sumaré e será investigado pela Polícia Civil.