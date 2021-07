Homem é morto a tiros na frente de sua casa, na região de Nova Veneza

O mestre de obras Vanderson José dos Santos, de 34 anos, foi morto a tiros em frente a sua casa na manhã deste sábado (3), no Parque Residencial Fantinatti, na região de Nova Veneza, em Sumaré. Este é o segundo homicídio registrado no município no mesmo dia.

Segundo informações do registro do caso na Polícia Civil, um homem ainda não identificado se aproximou da vítima, por volta de 8h30 deste sábado, e efetuou nove disparos, tomando rumo desconhecido em seguida.

Vanderson chegou a ser socorrido por seu enteado e levado para a UPA Matão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma testemunha afirmou que o autor dos disparos era outro homem, que estava usando uma jaqueta escura, camiseta branca e calça jeans, mas não soube dizer quem era a pessoa.

O boletim de ocorrência traz ainda a informação de que outras testemunhas afirmaram que há cerca de seis meses Vanderson vinha se comunicando com uma mulher e que, por conta deste suposto envolvimento, ele teria entrado em luta corporal com outro indivíduo em data não informada.

No entanto, o registro não especifica qual o tipo de envolvimento da vítima com a mulher e não há qualquer confirmação de que esta situação esteja relacionada ao crime. O caso será investigado pelo 3º DP de Sumaré.

Outro caso

Também na manhã deste sábado, o pintor Yuri Macedo Andrade, de 19 anos, foi encontrado morto em frente a uma igreja no Jardim Nova Terra, em Sumaré.

Ele foi achado por policiais militares com um corte na gargante e tanto o autor quanto a motivação do crime seguem desconhecidos até o momento. O caso também está sendo investigado.