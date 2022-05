Homem é morto a tiros em posto de combustível de Sumaré

Esposa relatou à polícia que o marido foi baleado assim que desceu do veículo para conversar com alguns amigos

Vítima foi identificada como Rudney Gomes dos Santos e era morador do Jardim Dall’orto - Foto: Reprodução

Um homem de 36 anos foi morto a tiros em um posto de combustível, em Sumaré, na noite desta quinta-feira (5). Nenhum suspeito foi localizado.

A vítima foi identificada como Rudney Gomes dos Santos e era morador do Jardim Dall’orto, no município sumareense.

Segundo relatos da esposa de Rudney à Polícia Civil, por volta de 18h30, ela e o marido chegaram de carro ao posto de combustível, localizado na rua Garcia Alves Ferreira, no Jardim Maria Antônia, quando o companheiro desceu do veículo para conversar com alguns amigos.

Momentos depois a vítima foi abordada por dois homens em uma mocicleta e um deles atirou. Para a PM, a mulher afirmou que ouviu o barulho de ao menos três tiros.

Após os disparos, a dupla fugiu sentido Rodovia Anhanguera.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e constatou o óbito de Rudney no local. Ele tinha uma perfuração no peito.

De acordo com a Polícia Civil, há câmeras de segurança em uma residência próxima ao local do crime, porém estavam desligadas. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre os dois suspeitos

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial e as causas do crime, assim como possíveis envolvidos, serão investigados pela Polícia Civil.