Homem é morto a tiros em bar no Parque Bandeirantes, em Sumaré

Segundo a Polícia Civil, a ação do criminoso durou cerca de 20 segundos entre chegar no local, executar a vítima e fugir

Um homem de 50 anos, identificado como sendo Isac Santiago da Cunha, morreu na noite deste sábado (14), após ter sido baleado em um bar no Parque Bandeirantes, em Sumaré. O autor dos disparos é desconhecido.

De acordo com relato do proprietário do estabelecimento, Isac estava sentado em um balcão, dentro do bar. Por volta das 22h45, um indivíduo de roupa preta e com capacete entrou no local, se aproximou da vítima, sacou uma arma de fogo que estava na cintura e realizou vários disparos.

Na tentativa de se desvencilhar dos tiros, Isac correu para outro cômodo dentro do estabelecimento, mas como já tinha sido baleado, caiu durante a fuga e morreu.

Por meio de imagens da câmara de segurança, a Polícia Civil constatou que a ação durou 20 segundos e que o criminoso chegou em uma motocicleta ao bar, deixou o veículo estacionado ligado e após o assassinato fugiu.

O celular da vítima também foi analisado e nele os policiais encontraram trocas de mensagens de WhatsApp com uma mulher, nas quais ela reclamava de uma outra pessoa. A mulher tinha uma arma de fogo como foto de perfil.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Sumaré como homicídio e será investigado. O corpo de Isac foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para perícia.