Homem é flagrado em Sumaré com fardas, réplica e rádios na frequência usada por guardas da região

Policiais militares prenderam um técnico de segurança de 44 anos com radiocomunicadores nas frequências de guardas municipais de Sumaré, Americana, Louveira e Paulínia. Ele foi localizado dentro do próprio carro, em um local ermo, às margens do quilômetro 111, da Rodovia Anhanguera (SP-330), no Parque Ideal, em Sumaré, na madrugada desta terça-feira (4). Na casa dele, os policiais também localizaram diversas munições de uso restrito, parte de farda da PM e capa de colete da Polícia Civil.

Segundo a polícia, a equipe de Força Patrulha realizava patrulhamento de rotina, quando decidiram abordar um homem que estava dentro de um Ford Ka. Questionado o que faria naquele local sem movimento, ele passou a relatar versões desconexas, motivo pelo qual foi revistado.

Com ele nada de ilícito foi localizado, mas no interior do carro do suspeito, os PMs encontraram quatro radiocomunicadores operando em frequências das guardas municipais da região; outro equipamento digital parecido aos utilizados pela Polícia Militar e Guarda Municipal, algema, bastão tonfa, distintivo de agente de escolta e uma réplica de pistola.

Os policiais também foram na casa dele, onde encontraram mais 30 munições de calibre .22, 11 de calibre .45, duas munições calibre .40, quatro munições calibre .9mm, uma munição calibre .380, duas munições de fuzil calibre .762, uma gandola militar, um boné da PM, uma capa de colete da Polícia Civil do Estado de São Paulo e um giroflex utilizado em viaturas policiais.

Conduzido ao plantão policial, o suspeito foi autuado em flagrante pelas acusações de utilização de rádio transmissor sem autorização, uso indevido de distintivo e posse ilegal de munição de uso restrito. O homem ficou na Cadeia de Sumaré até ser apresentado à audiência de custódia.