Homem é encontrado morto com colete e munição de fuzil

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (1°), em Sumaré, com um colete à prova de balas e munição de fuzil.

As informações são da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

De acordo com a pasta, por volta da 1h40, a PM (Polícia Militar) foi acionada para atender a uma denúncia anônima que informava sobre um corpo lançado para fora de um veículo.

A vítima foi encontrada em uma área de vegetação na Rua Maria de Lourdes Radaelli, no Jardim Bela Vista, e reconhecida pela irmã, explica a SSP.

No local, o corpo foi encontrado com ferimentos nas duas pernas. Com o homem morto foi apreendido munição de fuzil e R$ 800,00 em dinheiro sujo com tinta e sangue. Ele vestia um colete balístico, coturno tático e jaqueta preta.

Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal) e o caso registrado como morte suspeita pela Delegacia de Sumaré, onde será investigado.