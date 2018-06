Homem é detido em Sumaré com explosivos e fuzil

Explosivos foram encontrados em um veículo na manhã desta quarta-feira (20), em Sumaré. Os dispositivos estavam com um homem, que também portava um fuzil e munições, no momento em que ele trafegava pela Estrada Municipal Valêncio Galegari. O Esquadrão de Bombas foi acionado pela Polícia Militar.

De acordo com o departamento de comunicação do 48° BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), o homem apresentou nervosismo ao ver a Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas). Ele foi abordado e com o suspeito foram achados explosivos, fuzil e munição, que possivelmente seriam utilizados para explosão de caixa eletrônico. Ele estava sozinho no momento da abordagem.

Até a publicação desta reportagem, a Polícia Militar estava no local aguardando a chegada do Esquadrão de Bombas. O homem foi detido e seria apresentado à Polícia Civil.