Homem é detido após perseguição com apoio do helicóptero Águia em Sumaré

Vários vídeos sobre a perseguição foram gravados por moradores e divulgados no WhatsApp - Foto: Reprodução_Redes Sociais.JPG

Um motociclista de 21 anos se envolveu em uma perseguição feita pela Polícia Militar, começando no bairro San Martin, em Campinas, e passando por vários bairros até que ele fosse abordado, já no Jardim Fantinati, na região de Nova Veneza, em Sumaré, na noite desta terça-feira (26). A ação contou com o apoio do helicóptero Águia.

Ele chegou a ser encaminhado ao plantão policial e liberado após o registro do TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por desobediência e direção sem habilitação. Vários vídeos sobre a perseguição foram gravados por moradores e divulgados no WhatsApp.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 19h, a corporação foi acionada para atender uma denúncia de que um motociclista estava com um veículo com o escapamento estourado, causando barulho alto.

Inicialmente, o suspeito foi localizado na Avenida Comendador Aladino Celmi, no bairro San Martin, mas fugiu em alta velocidade ao perceber a aproximação dos policiais.

Os rapaz percorreu vários bairros da cidade e foi abordado somente na Rua Daniel Marques Coelho, no Jardim Fantinati. Como tinha algumas escoriações, ele passou por atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Matão e depois foi levado à delegacia. Ele prestou depoimento sobre o ocorrido e foi liberado.