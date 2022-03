Homem é baleado em frente a sua casa, em Sumaré

Um homem de 37 anos foi baleado em sua casa no Jardim Bela Vista, em Sumaré, na madrugada desta sexta-feira (25). Ele foi atingido por quatro tiros e socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao HES (Hospital Estadual Sumaré). O autor dos disparos foi preso.

De acordo com informações da mãe e do irmão da vítima à PM (Polícia Militar), por volta de 00h05, o familiar dormia, quando um homem em uma motocicleta parou em frente a residência e o chamou. Ao sair, ele foi atingido pelos disparos.

A mãe foi socorrer o filho e ele informou que um homem de apelido “Rambinho” era quem tinha atirado.

A PM foi chamada e encontrou a vítima caída ao chão de bruços, com duas perfurações nas costas, uma no pescoço e uma no peito. Ele também estava com dificuldades para respirar. À equipe ele também confirmou que o autor dos disparos era conhecido por “Rambinho”.

O Samu fez os primeiros atendimentos e posteriormente socorreu a vítima até o Hospital Estadual Sumaré.

A PM ainda atendia a ocorrência quando a irmã do suspeito chegou ao local e informou aos militares o endereço do acusado. A Polícia foi ao imóvel, no Virgílio Basso, e lá encontrou o homem, que negou o crime. Apesar disso ele foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

A arma utilizada no crime não foi encontrada.