Homem morre após ser baleado no Jardim Vitória, em Sumaré

Corpo foi encontrado caído ao chão da Rua Dois, no Jardim Vitória - Foto: Divulgação

O corpo de um homem, de 25 anos, foi encontrado no Jardim Vitória, em Sumaré, na noite desta quinta-feira (31). A vítima foi identificada como João Vitor Jacinto.

De acordo com informações iniciais do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), por volta de 21h, a companhia foi chamada à comparecer na Rua Dois, no Jardim Vitória, para atender um caso de disparo de arma de fogo.

No endereço, os policiais encontraram o corpo, com perfurações ocasionadas por tiros, caído ao chão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local.

A perícia técnica também esteve presente na ocorrência e um boletim de homicídio foi registrado no plantão policial do município. As causas deste crime serão apuradas pela Polícia Civil.

Segundo consta no registro, João Vitor cumrpia pena em regime aberto. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana e reconhecido pela irmã.