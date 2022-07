Homem é baleado durante emboscada no Parque Florely, em Sumaré

Quando a Polícia Militar chegou, a vítima ainda estava dentro do carro, na Rua Domingos Zorico Pereira

O motorista de um Fiat Siena foi baleado na cabeça no Parque Florely, em Sumaré, no início da noite desta quarta-feira (20). Moradores relataram à polícia que ocupantes de um utilitário passaram perto da vítima, atiraram seguidas vezes e depois fugiram.

Quando a Polícia Militar chegou, a vítima ainda estava dentro do carro, estacionado na Rua Domingos Zorico Pereira, próximo ao número 233. Mesmo com vários ferimentos, o homem ainda permanecia consciente. O condutor foi socorrido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko. O estado de saúde não foi informado.

A PM isolou a região para agilizar o atendimento e somente os moradores tinham acesso permitido. Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana foram acionados para os trabalhos de perícia técnica. Os criminosos não foram identificados.